La Corée du Nord force ses habitants ayant le même prénom que la fille de Kim Jong-un à se rebaptiser

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord oblige ses habitants qui s’appellent « Ju-ae » de changer leur prénom. Car ce dernier est celui la fille de Kim Jong-un, le leader du régime communiste.Selon Radio Free Asia (RFA), un résident a témoigné que le service de sécurité de la ville de Chongju dans la province de Pyongan du Nord avait imposé cette mesure en expliquant que personne ne devait porter le même prénom que son enfant.Une source d’information a affirmé également qu’à Pyongsong, dans la province de Pyongan du Sud, des agents du régime ont transmis cet ordre qui devait être respecté en moins d’une semaine.En fait, le royaume ermite a interdit depuis longtemps l’utilisation du même prénom que les leaders suprêmes dans le but de les idolâtrer. Après avoir désigné son fils Kim Jong-un comme son successeur en 2011, l’ancien dirigeant Kim Jong-il a ordonné aux citoyens ayant la même appellation à se rebaptiser.Le pays communiste n’a toutefois pas encore officiellement rendu public le prénom de l'enfant de Kim III, et la présente pour le moment comme « sa fille respectée » ou « sa fille noble ».Peu de temps après que le numéro un nord-coréen a dévoilé sa fille en novembre dernier, le Service national de renseignement (NIS) de Séoul a déclaré qu’elle était sa cadette, âgée d’environ dix ans, et qu’elle s’appelait Kim Ju-ae.