Séisme : Yoon Suk-yeol envisage d'apporter tous les soutiens possibles à la Turquie

Photo : YONHAP News

Le président de la République a ordonné aujourd’hui lors d’une réunion avec ses secrétaires en chef de mobiliser toutes les ressources disponibles pour fournir des secours autant que possible et de discuter d’un plan rapide avec la Turquie, qui a été gravement endommagée par les tremblements de terre de la semaine dernière.Selon le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, Lee Do-woon, Yoon Suk-yeol a fait cette demande en déclarant que la Corée du Sud, un pays frère et allié de sang, doit prendre les devants plus que quiconque pour que la nation transcontinentale puisse surmonter le chagrin et tenir debout.Le chef de l’Etat sud-coréen a ajouté que les tentes, les médicaments et les installations électriques sont les choses dont la Turquie a le plus besoin à présent. Il a alors demandé à chaque ministère de désigner un groupe de travail spécialement consacré à ce dossier.Lors de la réunion hebdomadaire avec le Premier ministre Han Duck-soo, le président Yoon a évoqué que Séoul n’avait jamais oublié l'aide de son pays frère pendant la guerre de Corée.Auparavant, une réunion composée de vice-ministres et de secrétaires présidentiels ont discuté sur les mesures de soutien. La voix du Bureau présidentiel a expliqué que les experts s’attendent à ce qu’environ 23 millions de personnes soient déplacées et que le gouvernement avait procuré 150 tentes et 2 200 couvertures. Ces équipements seront envoyés avec la deuxième équipe de secours qui s’envolera sur les lieux de la catastrophe dans la nuit du 16 février.De plus, environ 300 membres du personnel du Centre médical national et du secteur privé seront affectés dont 29 se sont dit prêts à partir d'ici une semaine. Et, un fonds d'environ 37 milliards de wons, soit 27 millions d’euros, a été créé de la part de sept associations humanitaires et de milieux professionnels, religieux ainsi que des collectivités locales.