Nouvelle réunion des vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais

Photo : YONHAP News

A Washington, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères a retrouvé hier ses homologues américain et japonais. Une première rencontre à trois depuis celle d’octobre à Tokyo.Cho Hyun-dong, Wendy Sherman et Takeo Mori ont échangé sur plusieurs sujets d’actualité, plus particulièrement le dossier nord-coréen. L’occasion pour eux de s’accorder à dire que les provocations nucléaire et balistique de Pyongyang ont atteint un niveau sans précédent. Et de promettre d’emblée une coopération entre leurs pays afin de réaliser leur objectif de dénucléariser la péninsule. Il s’agit notamment d’effectuer des exercices militaires communs en vue de renforcer une dissuasion, ou encore d’agir de concert sur la scène diplomatique comme le Conseil de sécurité de l’Onu.A ce propos, le sud-Coréen a fait remarquer que la paix sans désarmement nucléaire est une fausse paix. De son côté, le Japonais a réaffirmé que les trois parties étaient convenues de continuer à travailler main dans la main pour améliorer la dissuasion en faveur de la sécurité régionale et au sein des Nations unies.Quant à la sous-secrétaire d’Etat américaine, elle a souligné que les USA resteraient ralliés à leurs deux principaux alliés d’Asie du Nord-est ainsi qu’à leurs autres partenaires face au défi de Pékin, qui selon elle, cherche à perturber l’ordre international dans la région indopacifique, notamment dans le détroit de Taïwan.Wendy Sherman en a profité pour annoncer que l’administration Biden est toujours disposée à dialoguer avec la Chine, en dépit de l’affaire de son ballon espion. Elle n’a pour autant pas commenté l’information, selon laquelle les deux puissances mondiales devront organiser une réunion de haut niveau en marge de la conférence de Munich sur la sécurité, qui aura lieu ce week-end.