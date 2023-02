La production nucléaire d’électricité atteint un pic l’an dernier

Photo : YONHAP News

La production d’électricité d’origine nucléaire a établi un record l’année dernière. Selon les données de la Kepco, fournisseur public d'électricité, les réacteurs nucléaires sud-coréens ont produit 176 054 GWh pendant cette période, soit une augmentation de 11,4 % sur un an.Le nucléaire a représenté 29,6 % de l’ensemble de la production, un chiffre jamais atteint depuis 2016. Elle a retrouvé son niveau d’avant la politique de la sortie du nucléaire, initiée par l’administration précédente, celle de Moon Jae-in. Cette proportion restait supérieure à 30 % entre 2014 et 2016 avant de descendre à 26,8 % avec l’arrivée au pouvoir de ce dernier.En revanche, les volumes d’électricité obtenue à partir du charbon et du gaz naturel liquéfié (GNL) ont tous les deux baissé de respectivement 2,4 et 2,9 %. Selon un responsable de la Kepco, sur fond de flambée des prix énergétiques, le pays dépendait fortement des sources plus économiques.En effet, le prix unitaire d’un KWh, produit par l’énergie atomique, s’est élevé à 52,5 wons, à savoir un niveau bien plus bas que celui créé par l’anthracite et le GNL qui se situent respectivement à 202,4 et 239,3 wons.Une autre raison de la hausse du nucléaire réside dans la volonté du gouvernement de Yoon Suk-yeol de s’en servir comme une des principales sources de production afin d’assurer la sécurité énergétique et de stabiliser l’approvisionnement en électricité. Ainsi, le taux d’utilisation du parc nucléaire a fortement progressé.L’exécutif a confirmé son projet d’augmenter le poids du nucléaire à 32,4 % de la production d’ici 2030 dans son 10e plan de fourniture d’électricité.