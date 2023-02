Chine : la demande de délivrance de visa explose pour venir en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Séoul a relancé samedi la délivrance de visa de court séjour pour les visites en provenance de Chine. Suite à ce changement, l’ambassade de Corée du Sud à Pékin a connu hier un afflux de visiteurs qui avaient dû reporter leur voyage.Selon un responsable de l’ambassade, le nombre de demandes de visa de court et long séjours s’est élevé à 272 rien que pendant cette journée-là, soit 2,5 fois plus que vendredi dernier. Même situation au consulat général de Corée du Sud à Shanghai qui a reçu le triple du niveau habituel avec 470 requêtes.Les demandes pour visiter la Corée du Sud devraient continuer de s’accroître, profitant de l’assouplissement des restrictions sanitaires de l’empire du Milieu. Pourtant, il faudrait encore un peu de temps pour retrouver le niveau d’avant, d’autant que le pays du Matin clair ne fait pas partie des 20 nations pour lesquelles Pékin a autorisé les voyages organisés en groupe pour ses habitants. De plus, l’augmentation du nombre de lignes aériennes reliant les deux territoires reste toujours suspendu.Pour rappel, le gouvernement sud-coréen a restreint la délivrance de visa pour les voyageurs chinois pendant environ 40 jours en raison de la situation épidémique de son pays voisin. La Chine a adopté la même démarche par mesure de représailles, mais devrait revoir sa décision au cours de cette semaine.