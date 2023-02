Les cours de SM Entertainment flambent après l’annonce de son rachat par Hybe

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de l’annonce de la reprise de SM Entertainment par Hybe. La société de divertissement créée par Lee Soo-man, chanteur populaire des années 1970 devenu entrepreneur, prend son envol boursier.Hier, trois jours après la décision de l’agence du boys band BTS, les actions de SM ont connu une forte hausse du Kosdaq, à 116 000 wons à la clôture, portant de nouveau à quelque 2 760 milliards de wons, ou un peu plus de 2 milliards d’euros, sa capitalisation boursière. Ce qui lui a permis de prendre la neuvième position de cet indice des valeurs technologiques. C’est la première fois en neuf ans que SM a rejoint le top 10. Il a ainsi réussi à devancer un autre géant de la filière JYP Entertainment, qui conservait ce 10e rang jusqu’à la veille de l’annonce.Dans ce secteur, depuis la cotation en 2020 de Hybe sur le Kosdaq, SM et JYP se disputaient la deuxième place, mais dès mars de l’an dernier, le second continuait à se hisser au deuxième rang.De fait, les cours de SM avaient recommencé à bondir en septembre dernier, lorsque Align Partners Capital Management est intervenu. Le fonds d’investissement activiste a alors annoncé le 16 septembre qu’il allait envisager de mettre fin au contrat entre l’agence et Like Planning, une firme entièrement possédée par Lee Soo-man. En vertu de cet accord, SM versait tous les ans une importante part de ses bénéfices à Like. Les actions avaient pris 18,6 % ce jour-là.Et dans le courant du mois, elles ont flambé de 31,8 % après qu’une filiale de l’opérateur de services en ligne Kakao est devenue le deuxième actionnaire de cette agence de talents.Cela dit, nombre d’experts du marché boursier estiment que ses titres ne continueront pas à progresser pour le moment.