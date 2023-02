Corée du Nord : le Conseil de sécurité de l’Onu ne parvient pas à s’accorder pour une déclaration présidentielle

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies n’a pas réussi à publier une déclaration de son président sur la Corée du Nord. Un texte qu’il cherchait à adopter, à l’initiative des Etats-Unis, en réponse au lancement de son missile balistique intercontinental (ICBM), en novembre. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA).Le porte-parole de la représentation américaine à l’Onu, interrogé par la radio américaine, a expliqué l’échec par le refus de plus de deux membres de l’organe sécuritaire lors des négociations de travail. Il n’en a pour autant pas précisé les noms de ces Etats. Il pourrait s’agir de la Chine et de la Russie.Selon le même porte-parole, il est horrible que le Conseil reste silencieux sur la rhétorique menaçante du régime de Kim Jong-un, qui est à l’origine de la montée des tensions et de l’instabilité. Et d’appeler dans la foulée tous ses membres à condamner, d’une seule voix, ses actes dangereux et illicites. Il en a profité pour redire que l’engagement de Washington envers la sécurité de ses alliés régionaux, en particulier Séoul et Tokyo, est toujours inébranlable.Précédemment, l’ambassadrice des Etats-Unis aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, avait proposé d’adopter la déclaration en question au cours d’une réunion du Conseil convoquée après le tir d’essai de l’ICBM nord-coréen, de type Hwasong-17, en novembre dernier.