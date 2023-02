Danuri envoie les premières images de la surface lunaire et de la Terre

Photo : YONHAP News

Les images prises par « Danuri », la première sonde lunaire de conception sud-coréenne, ont été dévoilées hier. Cet engin est entré en orbite à la fin de l’année dernière pour effectuer une mission d’exploration de la Lune. Depuis début 2023, un essai pendant un mois a été effectué, et les équipements ont été vérifiés.Durant cette période, l’orbiteur a pris en photo la Terre tous les jours. Les clichés montrent clairement le changement de sa phase au cours des trois semaines.Sur la surface de la Lune, ont été immortalisés la Vallis Rheita où se trouvent plusieurs creux, ainsi que l’océan des Tempêtes, la plaine la plus large de ce satellite naturel dont la taille est 18 fois plus grande que la péninsule coréenne. C’est ici que la sonde soviétique « Luna 9 » a atterri, une première dans l'Histoire.La mer des Pluies a également été capturée. Le premier rover lunaire « Lunokhod 1 » de conception soviétique et celui américain « Apollo », utilisé lors de la mission « Apollo 15 », ont roulé dans cette zone.« Danuri » a ainsi réussi ce tournage complexe avec les équipements inventés par l'Institut coréen de recherche aérospatiale (Kari). La prise de ces photographies nécessite une manipulation minutieuse car il faut calculer l’emplacement de la surface spécifique de la Lune ou celui de la Terre à un moment précis.La sonde sud-coréenne a terminé son opération expérimentale le 4 février pour démarrer enfin sa mission d’exploration.