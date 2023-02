Le chef du groupe parlementaire du PPP s’en prend au Minjoo

Photo : YONHAP News

Après le patron du groupe parlementaire du Minjoo, la première force de l’opposition, hier, c’est aujourd’hui au tour de son homologue du Parti du pouvoir du peuple (PPP) de s’exprimer à la tribune de l’Assemblée nationale, réunie actuellement en session extraordinaire.Joo Ho-young a commencé son allocution en disant avoir peur que le Parlement et la classe politique fassent désormais l’objet de reproches de la part du peuple en raison de leurs violations fréquentes des lois, leurs propos grossiers ou encore des fausses informations. Selon lui, la Corée du Sud reste toujours une mauvaise élève en politique et il est donc urgent pour les concernés de regagner la confiance des citoyens.Le chef des députés de la formation présidentielle a alors tenu à lire point par point le code éthique des élus, avant de pointer du doigt le Minjoo, qui selon lui est à l’origine de la défiance. Car, les membres du parti de centre-gauche prétendent qu’ils ont toujours raison et les autres ont tort.Afin d’étayer son affirmation, Joo a détaillé que le quinquennat de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, avait été entaché de nombreuses irrégularités et que le Minjoo, disposant actuellement de la majorité absolue dans l’Hémicycle, se livre toujours à des actions inconsidérées, ce qui entraîne d’ailleurs l'effondrement la démocratie parlementaire.Le numéro deux du PPP s’en est également pris à son chef Lee Jae-myung, qui selon lui, persiste à dire que les enquêtes du Parquet sur lui sont synonymes de répression politique, alors qu’il est soupçonné d’être mêlé à de multiples affaires de corruption. Et d’ajouter que ces accusations portent atteinte au prestige de l'Assemblée nationale.Dans le même temps, l’élu du parti conservateur a souligné la nécessité de faire face au dossier nucléaire nord-coréen, au changement climatique ou encore à la crise démographique.Le Minjoo n’a pas tardé à réagir. Selon ses législateurs, tout au long de son allocution, le président du groupe parlementaire du mouvement au pouvoir ne s’est pas regardé pour rejeter toutes les fautes sur les autres.