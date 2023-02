La justice sud-coréenne donne gain de cause à 2 Russes exilés pour fuir la mobilisation

Photo : YONHAP News

Cinq jeunes Russes, arrivés en octobre en Corée du Sud pour fuir la mobilisation annoncée par Poutine, vivent toujours à l’aéroport d’Incheon depuis donc quatre mois.Le gouvernement de Séoul ne les a pas autorisés à se présenter à l’examen visant à obtenir le statut de réfugié. Pour son Bureau de l’Immigration, il s’agit d’un simple refus du service militaire, qui ne constitue donc pas une condition de demande d’asile.Dans ce contexte, une décision de justice a été rendue aujourd’hui. Le tribunal administratif, saisi par ces hommes et des organisations de défense des droits humains qui les aident, a donné gain de cause à deux d’entre eux et rejeté la demande d’un autre. Le procès des deux autres se poursuit toujours.Conformément à ce verdict, les deux premiers jeunes doivent quitter l’aéroport dans le courant de la semaine pour préparer la procédure nécessaire à leur demande de statut de réfugié.Les plaignants ont salué la décision et annoncé en même temps leur intention de faire appel du premier jugement pour l’exilé dont la demande a été déclinée.