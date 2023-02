Séisme : le Parlement sud-coréen vote une résolution appelant au soutien aux peuples turc et syrien

Photo : YONHAP News

Le Parlement sud-coréen a adopté aujourd’hui en séance plénière une résolution rendant hommage aux victimes des tremblements de terre en Turquie et en Syrie et appelant aussi au soutien à leur reconstruction post-séisme.Avant de soumettre au vote le projet, le président de la commission des affaires étrangères a expliqué que les élus avaient voulu, dans le texte, honorer les disparus, exprimer leurs profondes condoléances aux peuples des deux pays touchés par la catastrophe et aider ceux-ci à se rétablir rapidement et à secourir aussi les rescapés.Kim Tae-ho a ensuite ajouté que l’Assemblée nationale y avait exhorté l’administration de Yoon Suk-yeol à accorder une assistance humanitaire aux deux nations et à y envoyer des équipes de sauveteurs à la hauteur de la place de son pays au sein de la communauté internationale.La résolution a été approuvée par 228 voix pour et une abstention. Un total de 229 députés ont participé au scrutin.Aujourd’hui, le Parlement a en même temps entériné un projet de collecte de fonds destiné à aider les sinistrés turcs et syriens. Ses élus ont alors décidé d’y cotiser 3 % de leurs indemnités pour février.