Séoul et l’Otan réunis pour leur premier Dialogue d’état-major militaire

La Corée du Sud et l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) ont organisé hier et aujourd’hui à Séoul leur premier Dialogue d’état-major militaire.C’est une réunion qui aura désormais lieu, de manière régulière, pour mieux faire comprendre à l’Alliance atlantique la situation sécuritaire dans la péninsule et pour doper la coopération et les échanges bilatéraux. Sa tenue avait été décidée lors de la visite en novembre 2021 du chef d’état-major interarmées sud-coréen (JCS) au siège de l’Otan et du déplacement à Séoul en avril dernier du président du comité militaire de celle-ci.Les premiers pourparlers ont été l’occasion pour les deux parties de se concerter sur les procédures de coopération et de partager leur concept de sécurité stratégique. Sans oublier l’évaluation des résultats de leur collaboration qu’elles ont apportée l’une à l’autre jusqu’à présent.Aujourd’hui, la délégation de l’Otan avec à sa tête le général Francesco Diella, directeur de la Division sécurité coopérative de l’organisation, visitera la zone de sécurité commune (JSA), située à la frontière séparant les deux Corées.La deuxième édition de la rencontre bilatérale est prévue en 2024 en Belgique.