Météo : les températures redescendent et la neige tombe abondamment sur la côte est

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques au pays Matin clair ont sensiblement changé, au niveau du ciel et du mercure.Au sujet du premier, le mauvais temps de la veille s’est dissipé et le soleil a signé son retour sur une bonne partie du pays. Présent dans le nord dans la matinée, il a ensuite été rayonnant sur toute la moitié ouest dans l’après-midi. L’autre moitié a été parsemée de nuages, tandis que son littoral et les îlots Dokdo, situés en mer de l’Est, ont observé de fortes chutes de neige. Jusqu’à dix centimètres devraient y tomber.Dans ce contexte, Météo-Corée a émis un avertissement « de neige abondante » dans certaines régions de la province de Gangwon, notamment celle de Yeongdong, ainsi que sur l’île d’Ulleung et les Dokdo.Concernant le deuxième, le thermomètre a connu une baisse notable, spécialement ce matin dans le nord du pays, où il est repassé dans le négatif. Le vent frais a soufflé assez fort pour renforcer le sentiment de froid et obliger les habitants à ressortir les manteaux un peu plus épais.Le mercure est tombé à -3°C à Séoul avant de remonter à 6°C. Gangneung, sous la neige depuis hier, est passée de -2 à 4°C. Daejeon et Daegu, respectivement à -2 et 1°C ce matin ont atteint les 8°C. Busan et l’île méridionale de Jeju ont enregistré la maximale du jour avec 11°C.