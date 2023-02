Le PPP et le Minjoo d’accord sur l’élévation du ministère des Patriotes et des Anciens Combattants

Photo : KBS News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et le Minjoo, le premier mouvement de l'opposition, se sont mis d'accord hier sur un projet d'amendement de la loi sur l'organisation du gouvernement qui prévoit d'élever le rang du ministère des Patriotes et des Anciens Combattants et de créer une agence nationale pour les ressortissants à l'étranger. Les deux partis rivaux ont décidé de déposer le texte en question à l'Assemblée nationale lors de la session extraordinaire du mois de février.Cette décision a été prise lors d’une réunion du groupe de consultation politique spécialement mis sur pied afin de discuter de la réorganisation gouvernementale. Ce dernier est composé de trois députés de chacune des deux formations.Quant à la question de supprimer le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille, les deux camps n'ont en revanche pas trouvé de terrain d'entente et sont convenus de tenir de nouvelles discussions.A l’issue du rassemblement, le chef du groupe de consultation Sung Il-jong a affirmé qu'il n'y avait eu aucun désaccord entre les deux partis sur la nécessité de rehausser le statut du ministère chargé des patriotes et des anciens combattants – actuellement de rang d’agence à celui de ministère du cabinet – en signe de respect envers ces derniers mais aussi pour mieux les soutenir. Aucun différend non plus à l’idée de créer une agence nationale visant à faciliter la vie des 7,5 millions de ressortissants sud-coréens à l'étranger.Le député du PPP a ajouté que sa formation avait maintenu sa position en faveur de l'abolition du ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille, tandis que le Minjoo s'y était opposé. Selon lui, cette question fera l'objet de discussions ultérieures entre les chefs de groupe parlementaire. Ces derniers discuteront également de la proposition visant à créer une agence aérospatiale nationale et de celle prévoyant de faire coïncider le mandat du président de la République à celui des chefs des institutions publiques.Le projet d'amendement de la loi sur l'organisation du gouvernement devrait être déposé aujourd’hui lors de la commission de l'administration et de la sécurité avant d'être soumis à l'Assemblée nationale en séance plénière le 24 février prochain.