Photo : YONHAP News

Le nombre d’emplois continue d’augmenter en Corée du Sud et ce pour le 23e mois d’affilée. C’est ce que dévoilent les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Si on regarde de près ces chiffres, le nombre de travailleurs a été le mois dernier de 27,36 millions. Il s’agit d’une hausse de 411 000 individus par rapport à janvier 2022. Par contre, c’est l’augmentation la moins importante depuis mars 2021 (314 000).Quant au taux de chômage, il s’est élevé à 3,6 %, soit une légère baisse de 0,5 point en glissement annuel.En raison du ralentissement économique et de la décroissance démographique, le ministère des Finances avance des perspectives peu fluctuantes pour 2023.