La Corée du Sud participe à l’exercice multinational Cobra Gold

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va participer à l’exercice multinational interarmées, nommé Cobra Gold, qui se déroulera du 28 février au 10 mars.Un total de 170 soldats de la Marine et 250 de l’infanterie de marine, partis aujourd'hui pour la Thaïlande, mèneront une manœuvre conjointe de débarquement avec des militaires américains et thaïlandais, et une opération de survie dans la jungle. Ils s’entraîneront également à établir des stratégies militaires et des plans de secours dans l’hypothèse d’un conflit entre des pays. Des activités humanitaires, comme la construction d’écoles et le bénévolat médical, sont aussi prévues.Organisé chaque année par Washington et Bangkok depuis 1982, Cobra Gold a pour objectif de préparer des armées multinationales reconnues par l’Onu à la stabilisation des conflits armés. La Corée du Sud, qui avait le statut de pays observateur de 2002 à 2009, y prend part depuis 2010 comme membre officiel.