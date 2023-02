Chambre des représentants des USA : une résolution pour les retrouvailles des familles coréennes séparées est présentée

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, une résolution bipartite a été présentée, hier, à la Chambre des représentants pour soutenir l'organisation des rencontres entre les familles coréennes séparées par la guerre de Corée, vivant sur les sols américain et nord-coréen.Le texte a été initié par la députée républicaine d'origine coréenne Young Kim, qui est aussi la présidente du sous-comité des affaires étrangères de la Chambre des représentants sur l'Indopacifique, conjointement avec l'élue démocrate du même Etat, Sydney Kamlager-Dove.La résolution appelle le gouvernement américain et le régime nord-coréen à s'engager activement pour réunir les Américains d'origine coréenne avec les membres de leur famille qui se trouvent dans le pays communiste, séparés depuis le conflit fratricide (1950-1953).Parmi les signataires du texte figurent notamment tous les représentants d'origine coréenne, dont Andy Kim, membre du Parti démocrate de l'Etat du New Jersey, Marilyn Strickland, députée démocrate de l’Etat de Washington, et Michelle Park Steel, élue républicaine de l'Etat de Californie. Ils ont également été rejoints par leurs collègues Josh Gottheimer, Bill Foster et Brad Sherman du Parti démocrate et Brian Fitzpatrick et Amata Radewagen du Parti républicain.Young Kim n'en est pas à sa première proposition sur la question. Elle avait déjà présenté une résolution dans le même sens lors de la législature précédente, qui avait approuvé non seulement le texte en question, mais aussi le projet de loi sur la réunification des familles coréennes divisées, initié par la députée démocrate Grace Meng et l'élu républicain Van Taylor.La député républicaine a déclaré : « Nous devons poursuivre sur notre lancée pour réunir les Américains d'origine coréenne avec leurs proches en Corée du Nord avant qu'il ne soit trop tard ». Avant de faire part de son souhait de voir la mise en œuvre rapide de la loi sur la réunification des familles divisées.