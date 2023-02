Défense : 1 500 milliards de wons versés pour la coopération technologique entre le privé et l’armée d’ici 2027

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense et celui du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie ont discuté mardi des moyens pour poursuivre le record de ventes à l’étranger d’équipements militaires.Lors de la première réunion du conseil de concertation pour le développement de l’industrie de la défense, Lee Jong-sup et Lee Chang-yang ont annoncé un plan de base pour la coopération technologique entre le secteur privé et l’armée.Selon le dossier en question, le pays du Matin clair prévoit d’investir plus de 1 500 milliards de wons, l’équivalent de 1,1 milliard d’euros, dans la coopération bilatérale d’ici 2027, et 2 000 milliards de wons, ou 1,5 milliard d’euros, pendant cinq ans dans l’évaluation des projets liés à la recherche et au développement dans 16 domaines principaux, dont le spatial, l’intelligence artificielle et la robotique.Le ministre de la Défense a déclaré souhaiter participer de manière active au salon de défense en Pologne, l’un des premiers importateurs d’équipements et d’engins militaires sud-coréens. Le ministre du Commerce, quant à lui, a souligné qu’il ferait des efforts pour que l’industrie en question représente 5 % du marché international.