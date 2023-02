Hanok : dix nouveaux villages traditionnels à Séoul

Photo : YONHAP News

Dans le village hanok de Bukchon, sont installées quelque 990 maisons traditionnelles. Au centre de Séoul où se concentrent des gratte-ciel, ce quartier garde le charme de l’ancien temps du pays du Matin clair. C’est sûrement grâce à cette atmosphère unique qu’il attire plus de 2,7 millions de visiteurs chaque année.La municipalité de la capitale prévoit de créer dix autres villages à l’architecture traditionnelle d’ici dix ans. Dans ce cadre, il allégera considérablement les critères de hanok, qui doivent être satisfaits pour toucher les aides financières pour la construction. Cette mesure permettra l’apparition de hanok de forme bien plus diverse comme celui avec une grande vitre ou d’autres ouvrages modernes.Parmi les 73 conditions, 11 seront supprimées, notamment celles sur les huisseries de fenêtre et le portail, tandis que 33 seront atténuées, y compris la longueur de l’avant-toit et la différence de la hauteur entre la cour et le bâtiment.Selon Kim Won-cheon, directeur de Hanoksallim, entreprise spécialisée dans l’architecture conventionnelle, un hanok ne se limite pas à sa structure en bois, ni à la forme de ses portes et ses tuiles. Il est alors important d’embrasser des éléments modernes pour favoriser sa diversité.Les nouveaux villages hanok seront mis en place dans les zones retirées de la liste du parc naturel ou les ceintures vertes ayant perdu de leur valeur. Les arrondissements de Séoul pourront postuler pour mener ce projet qui sera géré par les compagnies nationales comme la Société du logement et des communautés de Séoul (SH).Non avec des forêts de buildings mais avec ces nouveaux villages traditionnels, Séoul ambitionne d’être plus attractive.