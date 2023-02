Yoon Suk-yeol dit stop à la hausse des tarifs des services publics

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'est engagé à geler au maximum les tarifs des services publics pendant le premier semestre de cette année, afin de soulager le fardeau du coût de la vie des foyers modestes.Lors d’une réunion d’urgence sur l’économie tenue ce matin au Bureau présidentiel de Yongsan à Séoul, Yoon Suk-yeol a rappelé que, malgré un tassement récent de la hausse globale des prix et des taux d'intérêt, les ménages précaires ont toujours du mal à joindre les deux bouts, notamment sous l'effet de la flambée des coûts de l'énergie. Le chef de l’Etat a alors promis de freiner, dans la mesure du possible, les tarifs publics régulés par le gouvernement tels que les frais de transport routier et ferroviaire et de services postaux, au moins au cours du premier semestre de cette année, ainsi que de ralentir la hausse des prix de l'énergie tels que le gaz et l’électricité. Il a également assuré de renforcer le soutien pour les personnes les plus vulnérables.S'agissant des tarifs des services financiers et de télécommunication, le numéro un sud-coréen a appelé les entreprises des secteurs concernés à faire preuve de volonté pour alléger le fardeau des prix pesant sur la population. Il n'a pas manqué de souligner le caractère public de ces services et l'oligopole dont elles bénéficient.Par ailleurs, le président Yoon a estimé que l'aggravation de la charge liée aux prix de l'énergie et d'autres services publics n'est pas sans rapport avec les mesures populistes du gouvernement précédent de Moon Jae-in. Pour lui, cela montre la souffrance que peuvent engendrer aux sud-Coréens les politiques basées sur l'idéologie et sur le populisme plus tôt que sur les faits scientifiques.Enfin, le chef de l’Etat a déclaré que son administration prendra en compte la vie de ses concitoyens et leurs besoins dans l’élaboration de toutes ses politiques, sans oublier de demander aux collectivités locales de se joindre à l'effort du gouvernement.