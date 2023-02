Pékin relance dès samedi la délivrance de visa de court séjour pour les sud-Coréens

Photo : YONHAP News

La Chine a finalement décidé de relancer la délivrance de visa de court séjour pour les sud-Coréens et ce à partir de samedi. Cette mesure est survenue trois jours après la décision de la Corée du Sud de reprendre ce dispositif pour les voyageurs en provenance de l’empire du Milieu.L’ambassade de Chine à Séoul l’a annoncé aujourd’hui sur les réseaux sociaux. Les habitants du pays du Matin clair vont pouvoir donc obtenir le visa d’affaires et celui familial. Cependant, le visa touriste, suspendu depuis le début du COVID-19 en 2020, n’est toujours pas disponible.Pour rappel, le gouvernement sud-coréen avait suspendu le 2 janvier dernier la délivrance de visa de court séjour auprès des arrivants du continent chinois suite à la flambée inquiétante des infections au coronavirus en Chine. Il les avait obligés aussi à subir un test PCR à leur arrivée. Et, le 10 janvier, en guise de représailles, Pékin avait fait de même pour les visiteurs sud-coréens.Pourtant, comme Séoul maintiendra l’obligation de subir un test PCR aux passagers venant de l’empire du Milieu jusqu’au 28 février, Pékin devrait conserver le même protocole que son voisin. Certains présument toutefois que ce dispositif sera levé plus tôt que prévu, car les autorités sud-coréennes estiment que la situation chinoise liée au coronavirus est entrée dans une phase de stabilisation.Un diplomate de l’ambassade de Chine a souhaité que les habitants des deux nations puissent faire des va-et-vient normalement grâce aux efforts bilatéraux.