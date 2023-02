Un groupe de hackers chinois pirate cinq serveurs sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le groupe de pirates chinois Xiaoqiying a attaqué de nouveau cinq serveurs sud-coréens. Selon le secteur des TIC, cet organisme anti-Séoul s’est vanté hier de leur prouesse sur Telegram en annonçant l’embauche d’un nouveau membre.Parmi ces cinq sites, deux ont subi un défaçage, qui consiste à hacker un site web de manière à modifier les pages, le plus souvent celle d’accueil, tandis que trois autres restent inaccessibles. Les autorités concernées ont signalé les défaillances aux opérateurs des serveurs en question et ont commencé la restauration. Cependant, elles estiment que le niveau de risque reste bas.Pendant les vacances du Nouvel an lunaire, le mois dernier, Xiaoqiying a piraté 12 instituts académiques sud-coréens et a défiguré leur site Internet. Ils ont dévoilé les fichiers qu’ils prétendent être leurs données de base sur Telegram et le dark web.Le 26 janvier dernier, à la recherche d’un nouvel adhérent, le groupe a demandé comme condition d’entrée de pénétrer cinq établissements publics ou gouvernementaux de la Corée du Sud et d'arborer son identifiant sur leur page d'accueil.