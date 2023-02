Drame d’Itaewon : les familles des victimes décident de garder l’autel sur la Seoul Plaza

Photo : KBS News

Les familles des victimes du drame d’Itaewon ont réitéré cet après-midi leur intention de garder l’autel sur la Seoul Plaza.Lors d’une conférence de presse tenue à 13h, les proches des défunts ont critiqué la ville de Séoul d’essayer d’effacer la mémoire liée à l’accident et d’entraver illicitement les condoléances à l’aide des forces publiques.Les familles endeuillées ont affirmé que l’installation de la chapelle en question constituait des funérailles traditionnelles, n’obligeant pas de les signaler à l’avance. Toujours selon elles, la municipalité a transmis ses notifications via les médias et non pas directement à elles, ce qui ne répond pas aux conditions requises pour l’exécution d’une mesure administrative.Pour rappel, les familles avaient installé cet autel en mémoire aux victimes le 4 février dernier, à la veille du 100e jour post-tragédie, sur la Seoul Plaza, sans demander l'autorisation. La mairie avait informé à deux reprises qu’elle le retirerait s’il n’était pas démantelé avant 13h aujourd’hui, en argumentant que les citoyens n’ont pas donné leur accord.Alors que l’heure de l’ultimatum est passée, le démantèlement n’a pas eu lieu et les affrontements entre les deux côtés, comme craignaient les observateurs, ne se sont pas produits.