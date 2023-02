Télécommunication : les opérateurs fourniront gratuitement de la data en mars

Photo : KBS News

Les trois plus grands opérateurs de télécommunication sud-coréens offriront à leurs clients de la data supplémentaire pour le mois de mars. Une mesure visant à stabiliser la vie des citoyens sur fond de flambée des prix et d’accroissement du taux d’intérêt.Tout d’abord, SK Telecom fournira 30 GB de données mobiles à ses abonnés de plus de 19 ans. C’est une quantité qui permet de regarder une vidéo HD en ligne pendant 30 heures. En prévoyant que ce dispositif pourrait faire grimper l’utilisation de la data, l’entreprise formera un groupe chargé de la gestion du trafic Internet.Son concurrent KT fera un cadeau du même volume à ses adhérents qui n’ont pas de forfait illimité. Les 30 GB offerts seront utilisés en premier lieu avant de consommer la data de base. En revanche, si cette dernière n’est pas totalement utilisée, aucune réduction de tarif ne sera possible.Enfin, leur rival LG U+ accordera à tous ses clients le double de leur data initiale. Ceux qui bénéficient déjà d'un forfait illimité recevront des données mobiles qu’ils peuvent partager avec un autre appareil, par exemple une tablette. Ce système de data gratuite prendra fin le mois suivant.