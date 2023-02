Séisme : 77 tremblements de terre dans la péninsule coréenne en 2022

Photo : YONHAP News

Alors que le nombre de morts en Turquie et en Syrie a dépassé les 40 000 depuis les séismes du 6 février dernier, les sud-Coréens sont curieux de savoir si eux peuvent être à l’abri de ces catastrophes naturelles. La réponse est « non ». C’est ce que révèle le dernier bulletin annuel de Météo-Corée publié aujourd’hui.Selon ce rapport, au total 77 tremblements de terre – d’une magnitude supérieure à 2 – ont été recensés en 2022 dans la péninsule coréenne. Ce chiffre est supérieur à la moyenne annuelle de 70,6.Selon les régions, c’est en Corée du Nord que les secousses ont été les plus fréquentes, avec 20 fois. Elle est suivie des deux provinces de Chungcheong, dans le centre du territoire sud-coréen, avec neuf reprises.Au Sud, le séisme le plus puissant l’année dernière est celui justement à Goesan dans le Chuncheong du Nord. Sa magnitude était de 4,1.