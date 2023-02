Photo : YONHAP News

La Ville de Séoul va repousser l’augmentation des tarifs des transports en commun. Cette décision a été prise suite à la réunion d’urgence sur l’économie ce matin dans laquelle le président de la République s’est engagé à geler au maximum les tarifs des services publics pendant le premier semestre de cette année afin de soulager le fardeau des coûts de la vie de la classe populaire.Plus tôt, la municipalité avait annoncé de rehausser les tarifs des bus et du métro en avril. Mais les Séouliens et les habitants de la province de Gyeonggi, qui entoure la capitale, n’auront pas besoin d’ouvrir davantage leur portefeuille d’ici le second semestre.