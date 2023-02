Séoul exhorte Pékin à prendre en compte ses inquiétudes face aux menaces de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul a incité Pékin à tenir compte de ses préoccupations légitimes face aux provocations de Pyongyang, qui ne cessent de prendre de l’ampleur.Selon l'ambassade de Corée du Sud en Chine, l'ambassadeur Chung Jae-ho a tenu ces propos hier lors de sa rencontre avec le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong. Une affirmation visant à demander à l’empire du Milieu d’exercer son influence sur la Corée du Nord, alors que celle-ci ne cesse de réitérer les lancements de missile et que la possibilité de son septième essai nucléaire grandit.Le gouvernement sud-coréen aurait également tenté d’empêcher Pékin de contester ses mesures d’autodéfense face aux menaces du royaume ermite, y compris l’installation du THAAD, le système de défense antimissiles américain, dans le sud de la péninsule.Par contre, l’empire du Milieu a exprimé son mécontentement quant au fait que le pays du Matin clair se range du côté des Etats-Unis concernant le ballon espion présumé chinois. Sun a souhaité que l’exécutif sud-coréen porte un jugement objectif et impartial à ce sujet.Par ailleurs, Jeong a évalué que les deux pays voisins avaient, l’année dernière, posé la base du développement de leurs relations plus matures et saines, fondées sur le respect mutuel et l’intérêt commun.Les deux officiels se sont engagés à poursuivre une communication étroite pour accomplir les mesures de suivi du sommet entre Yoon Suk-yeol et Xi Jinping qui s’est tenu en novembre dernier.