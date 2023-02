Météo : temps maussade et les chutes de neige continuent sur la côte est

Photo : YONHAP News

Le temps a été principalement maussade ce mercredi, même si le soleil a tenté de perforer les nuages gris notamment dans la région métropolitaine. Busan et l’île méridionale de Jeju ont été sous la pluie. Et, les chutes de neige, quant à elles, ne semblent pas vouloir s’arrêter sur la côte est.Entre 3 et 8 cm sont attendus jusqu’à ce soir, voire 10 cm pour certaines zones. Gangneung et Ulsan, situées dans le nord-est et le sud-est, sont sous les flocons depuis maintenant respectivement trois et deux jours. Météo-Corée prévoit cependant la fin de l’épisode neigeux ce soir.Par ailleurs, les températures étaient encore froides ce matin, négatives sur 75 % du territoire. Le mercure s’est ensuite homogénéisé. Situé dans les alentours de 6-7°C, il a tout de même observé de faibles valeurs, notamment à Gangneung (-2°C) et sur les îlots Dokdo (-1°C), tourmentés par des chutes de neige abondantes.