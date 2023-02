Séoul et Oulan-Bator s'engagent à l'élargissement de la coopération bilatérale

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a rencontré hier à Séoul le Premier ministre mongol Luvsannamsrai Oyun-Erdene et l’a remercié pour son soutien à la candidature de Busan à l'exposition universelle de 2030.Selon le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, les deux hommes ont échangé sur la situation de la péninsule coréenne et les moyens de renforcer les relations bilatérales.Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement mongol a transmis à Yoon Suk-yeol la lettre de son dirigeant Ukhnaagiin Khürelsükh, soutenant la candidature de la Corée du Sud à cet événement international.En le remerciant, le président Yoon a souligné que l'exposition universelle deviendrait une occasion d'élargir la coopération bilatérale dans l'économie et le commerce, les métaux rares, les infrastructures, la réponse au changement climatique et les échanges humains et culturels.De leur côté, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères et son homologue mongole se sont entretenus eux aussi hier à Séoul pour renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays, établies en 1990.Park Jin et Batmunkh Battsetseg se sont ainsi engagés à consolider la collaboration bilatérale sur la scène internationale pour la liberté, la paix et le progrès dans le monde.Park a souligné l'importance d'une coopération élargie dans divers domaines tels que la défense et la santé publique avec ce pays partenaire pour la stratégie sud-coréenne pour l'Indopacifique.Battsetseg a promis le soutien de la Mongolie aux efforts sud-coréens déployés dans le processus de dénucléarisation de la Corée du Nord.