Bloomberg : Joe Biden invite Yoon Suk-yeol pour une visite d’Etat fin avril

Photo : YONHAP News

Les gouvernements de Séoul et Washington se concertent en ce moment sur la visite d’Etat de Yoon Suk-yeol aux Etats-Unis. Dans ce contexte, Bloomberg a rapporté hier que la Maison blanche s’apprêtait à organiser, en avril, un dîner d’Etat pour le dirigeant sud-coréen.A en croire des sources bien informées de la question, citées par l’agence de presse américaine, le voyage américain de Yoon est prévu pour fin avril, mais sa date précise n’est pas encore fixée.Si le président de la République se rend aux USA pour la visite d’Etat, il sera le premier leader sud-coréen à la faire en 12 ans, Lee Myung-bak l’ayant effectuée en 2011.Sachez qu’une visite d’Etat aux Etats-Unis est marquée par un protocole très strict et plusieurs étapes incontournables : un entretien dans le célèbre Bureau oval, une cérémonie de bienvenue pendant laquelle le président américain et son invité d’honneur passent en revue les troupes militaires et une salve de coups de canon est tirée, un dîner de gala, ou encore une allocution à la tribune du Congrès, si celui-ci y donne son consentement. Et le couple présidentiel convié séjourne dans la Blair House, la résidence prestigieuse à deux pas de la Maison blanche.Il faut dire aussi que ce sera la deuxième visite d’Etat de l’administration de Joe Biden, après celle du président français Emmanuel Macron fin 2022.Le gouvernement sud-coréen souhaitait que Yoon se rende à Washington dans le cadre de cette plus haute forme de contact diplomatique, d’autant que cette année marque le 70e anniversaire de l’alliance des deux pays.A ce propos, un diplomate de l’ambassade de Corée du Sud aux Etats-Unis a indiqué que les consultations bilatérales allant dans ce sens étaient en cours. Et d’ajouter que dès qu’un accord sera trouvé, il sera annoncé.