Kim Jong-un apparaît sur des sites de construction de logements et de serres

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a participé hier à la cérémonie d'inauguration de la 2e phase du projet de construction de logements dans le district de Hwasong situé à Pyongyang. Cette visite a été reportée aujourd'hui par la KCNA, l'Agence centrale de presse nord-coréenne.Ce plan immobilier majeur a été décidé lors du 8e congrès du Parti des travailleurs tenu en janvier 2021. Il consiste à bâtir dans la capitale 10 000 résidences par an de 2021 à 2025, soit 50 000 au total.Le leader suprême a déjà assisté au même type de cérémonie en mars 2021 pour un projet identique, celui du district de Songshin-Songwha et en février 2022 pour la première phase du plan pour le quartier de Hwasong.Dans son discours d'inauguration, le Premier ministre Kim Tok-hun a mis en avant la volonté du parti de construire « un paradis socialiste, où le peuple puisse jouir d'une vie modernisée », à travers la création de logements, l’objectif prioritaire du pays.L'homme fort de Pyongyang s'est également rendu hier à la cérémonie d'inauguration de la construction d’une exploitation de serres à Gangdong, situé dans la capitale. Une tâche d'honneur, selon lui, à accomplir pour les soldats de l'armée populaire. De plus, Kim III a effectué la première pelletée de terre.En octobre 2022, le numéro un nord-coréen avait participé au lancement de l’exploitation de serres à Ryonpho dans le comté de Hamju, dans la province du Hamgyong du Sud. Il y avait alors souligné les efforts destinés à l'approvisionnement en légumes frais.Par ailleurs, le secrétaire général du Parti des travailleurs Jo Yong-won a annoncé dans son discours que la construction de serres constituait un autre projet élaboré par le dirigeant pour améliorer les moyens de subsistance du peuple.A ces deux cérémonies étaient présentes de nombreuses personnalités notamment militaires. Ce qui suggère que les soldats sont déployés sur les chantiers.Il s’agit du premier déplacement sur le terrain pour Kim, probablement réalisé dans le but de calmer l’éventuel mécontentement de la population souffrant de difficultés économiques chroniques.