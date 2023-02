Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan n’a pas tardé à commenter l’information publiée par l’agence américaine Bloomberg. Dans un bref communiqué de presse diffusé aujourd’hui, son porte-parole a affirmé qu’il ne s’agirait pas de la position officielle de l’administration Biden.Un autre haut responsable du siège présidentiel a lui aussi fait preuve de prudence. Selon lui, pour le moment, rien n’a été déterminé et les deux pays sont toujours en concertation sur le calendrier concret et la modalité d’un éventuel nouveau sommet entre Yoon Suk-yeol et son homologue américain.Le premier voyage aux USA du chef de l’Etat sud-coréen depuis sa prise de fonctions a eu lieu en septembre dernier. A l’époque, il s’était rendu à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies.