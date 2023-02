RFA : les fonds de cryptomonnaies volés par Lazarus sont gelés

Photo : YONHAP News

Les fonds de cryptomonnaies d'une valeur de 1,4 million de dollars, possédés par le groupe de hackers nord-coréens Lazarus, ont été bloqués.A en croire Radio Free Asia (RFA), le fournisseur d’analyse de blockchain britannique Elliptic a fait savoir que les plateformes de cryptoactifs, Binance, le leader du marché, et Huobi, avaient gelé mardi dernier les comptes de ces devises virtuelles volées par les cyberpirates nord-coréens. Il s'agit d'une partie des 100 millions de dollars en cryptodevises détournés en juin 2022 de la blockchain Harmony par ces derniers.Dans ce contexte, les autorités américaines ont souligné la coopération public-privé pour lutter contre le cyber-piratage du pays communiste, qui ne cesse de renouveler ses techniques pour contourner les sanctions américaines.Le porte-parole du département d'Etat américain a ainsi prôné au micro de la radio américaine la coopération en la matière entre le gouvernement ainsi que les responsables de la sécurité informatique des entreprises et des institutions publiques, voire entre les alliés.Ned Price a également fait savoir que la Corée du Nord cible de plus en plus d'entités financières et de plateformes de cryptomonnaies, afin de dérober pas moins d’un milliard de dollars et financer le programme balistique et d'armes de destruction massive du régime de Kim Jong-un.Elliptic a d'ailleurs révélé lundi dernier que Lazarus avait utilisé le nouveau mélangeur Bitcoin « Sinbad », une technique qui permet de masquer les sources et les destinations des transactions en cryptomonnaies.