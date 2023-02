Séisme : Séoul envoie une 2e équipe de secours en Turquie

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud envoie en Turquie une deuxième équipe de secours, appelée « KDRT ». Celle-ci est composée, cette fois, d’un total de 21 membres. Parmi eux dix médecins et personnels soignants et quatre représentants d’ONG humanitaires d’urgence.Si la première délégation, dépêchée le 7 février, a été celle de recherche et de sauvetage des survivants des séismes meurtriers, la nouvelle est dominée par l’équipe médicale et des ONG y participent.Explication à cela. D’après un responsable du ministère des Affaires étrangères, ce deuxième groupe aura pour mission principale d’aider les sinistrés et de se concerter sur la reconstruction d’urgence et à long terme des régions détruites par les secousses sismiques. L’équipe médicale cherchera, elle aussi, à en savoir plus sur les besoins en soins sur place.La nouvelle délégation va s’envoler ce soir à bord d’un avion militaire vers la ville d’Adana à quelques dizaines de kilomètres seulement de l'épicentre, pour y rester au moins sept jours. La durée de son séjour peut être prolongée, selon la situation locale. Elle transmettra aussi 55 tonnes de produits de première nécessité comme des vêtements, des tentes et des couvertures, qui seront transportés par trois appareils cargo.Pour sa part, la première équipe de 118 membres se dirige actuellement vers Adana, après avoir prêté main forte aux secouristes locaux dans la province de Hatay, particulièrement touchée. Elle doit rentrer à Séoul ce samedi.Sur la possibilité de dépêcher en Turquie une unité de génie militaire, évoquée par certains médias, le ministère s’est borné à dire que différentes options pourraient être envisagées.