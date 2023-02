Park Jin s’envole pour un déplacement à La Haye et à Munich

Photo : YONHAP News

Le ministre des Affaires étrangères s’est envolé aujourd’hui pour un voyage à La Haye et à Munich.Dans la ville néerlandaise, sa première destination, Park Jin doit prendre part à une réunion de haut niveau consacrée à l’utilisation militaire de l’intelligence artificielle, qui s’est ouverte hier, heure locale, pour deux jours. Il sera également reçu par le Premier ministre Mark Rutte et son homologue Wopke Hoekstra.Et à Munich, le patron de la diplomatie sud-coréenne participera à la conférence internationale sur la sécurité, qui se tiendra de vendredi à dimanche. L’occasion pour lui de présenter la stratégie indopacifique de Séoul, annoncée à la fin de l’an dernier, et de rencontrer plusieurs personnalités présentes au forum, dont son homologue japonais Yoshimasa Hayashi.Park et Hayashi pourraient se retrouver en tête-à-tête samedi. Leurs discussions seront dominées par le dossier de l’indemnisation individuelle des sud-Coréens employés, contre leur gré, dans les usines de plusieurs entreprises nippones pendant la Seconde guerre mondiale, en particulier les anciens travailleurs forcés auxquels la justice du pays du Matin clair a donné raison en 2018.Le gouvernement de Séoul a proposé le mois dernier une option visant à résoudre cette épineuse question mémorielle. Depuis, les deux pays voisins enchaînent des négociations diplomatiques de haut niveau, sans pour autant parvenir à un accord pouvant satisfaire toutes les parties concernées.L’attention se porte désormais sur les résultats de l’entrevue Park-Hayashi pour savoir s’ils peuvent trouver ou non une issue heureuse.