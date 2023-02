Le Parquet finit par demander un mandat d’arrêt contre Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Fin du suspense. Le Parquet a finalement demandé aujourd’hui au tribunal un mandat d’arrêt contre le chef du Minjoo Lee Jae-myung après l’avoir entendu à trois reprises dans le cadre des enquêtes sur les soupçons en lien avec les aménagements de deux immenses complexes d’appartements, l’un à Daejangdong, l’autre à Wirye dans la ville de Seongnam, et l’affaire du Seongnam FC. Tout ceci est survenu, lorsque Lee avait dirigé cette ville en banlieue de Séoul, entre 2010 et 2018.Le ministère public l’accuse d’abus de confiance et de violation de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans le projet de Daejangdong. Selon ses enquêteurs, l’ancien maire aurait infligé un préjudice de 489 milliards de wons, l’équivalent de 355 millions d’euros, à l’entreprise municipale chargée de développements (SDC), en ordonnant de ne pas récupérer les surprofits générés par le projet. De plus, Lee aurait divulgué, par le biais de ses bras droits, le secret interne de la ville aux promoteurs immobiliers privés pour permettre à ceux-ci de réaliser des bénéfices colossaux de plus de 788 milliards de wons, ou 573 millions d’euros.Et dans la construction du complexe résidentiel de Wirye aussi, les procureurs le soupçonnent d’avoir livré des informations confidentielles seulement à certains développeurs privés avant un appel d'offres ouvert à toutes les sociétés.En ce qui concerne l’affaire du Seongnam FC, les enquêteurs accusent Lee de corruption passive. Selon eux, propriétaire d’office du club de football à l’époque, il aurait incité quatre entreprises à faire un don total de quelque 13 milliards de wons, soit 9,5 millions d’euros, au FC Seongnam, en contrepartie de différentes faveurs comme le permis de construire.Aussitôt après le dépôt de la demande de mandat, le procureur général a publié un communiqué dans lequel il a annoncé considérer toutes ces allégations comme étant très graves.C’est la première fois que le Parquet a requis un tel mandat à l’encontre d’un président en exercice de la première force de l’opposition du pays. Bien évidemment, l’intéressé nie en bloc ces accusations portées contre lui. Avant d’ajouter que cette requête sera gravée comme un incident rarissime dans l’Histoire.Le rival malheureux de Yoon Suk-yeol lors de la présidentielle de 2022 a tenu ces propos lors d’une réunion du conseil suprême de son parti, convoquée en urgence aujourd’hui. Il a alors clamé de nouveau son innocence, ajoutant au passage qu'il n'a donc aucune intention de prendre la fuite en abandonnant sa famille. Il aurait voulu par là s’en prendre au Parquet, qui a invoque une telle possibilité.Le tribunal doit désormais obtenir l’aval du Parlement pour interroger le député Lee Jae-myung avant de décider de délivrer ou non le mandat à son encontre, tous les législateurs bénéficiant de l’inviolabilité pendant les sessions parlementaires. L’Assemblée nationale, elle, doit se prononcer au terme d’un vote à bulletin secret.