Première autorisation d'un traitement numérique pour les troubles du sommeil

Photo : YONHAP News

Une application mobile, délivrable sur ordonnance, a été autorisée pour la première fois en Corée du Sud. Elle a été développée par une société locale pour traiter les troubles du sommeil.Une fois prescrite par les médecins, cette appli de santé recommande l'heure d'aller au lit et offre des clips vidéos utiles pour corriger les habitudes perturbatrices de l'endormissement. A l'instar de tous les médicaments, ce traitement numérique a dû passer des tests cliniques. En effet, il a guéri les insomnies de 48 % des utilisateurs.Selon Im Jin-hwan, président de la société qui a mis au point ce dispositif, six semaines d'entraînement permettent de se débarrasser des mauvaises habitudes qui causent les insomnies, de reconnaître son type de sommeil et ainsi le corriger correctement.Par ailleurs, l'application influencera sur le traitement des troubles du sommeil, jusqu'ici centré sur les prescriptions médicamenteuses. En effet, elle adopte la thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie (TCCI), exercée dans les cliniques conventionnelles et reconnue comme le meilleur remède dans ces cas-là.Il reste néanmoins à définir le prix de ce traitement numérique et le processus de remboursement par l'assurance-maladie. Oh Yu-kyeong, cheffe de l’Administration sud-coréenne des aliments et des médicaments (MFDS), a ainsi annoncé sa volonté de consulter d'autres ministères pour fixer le coût de cette thérapie et accélérer son entrée sur le marché.La Corée du Sud est ainsi devenue le 14e pays ayant autorisé les applications numériques de santé, après notamment les Etats-Unis et l'Allemagne.Par ailleurs, les enjeux thérapeutiques pour le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et les applis destinées à la rééducation respiratoire sont en cours de développement au pays du Matin clair.