Livre blanc sur la défense : Séoul réutilise l’expression « ennemi » pour définir la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Séoul a publié aujourd’hui son nouveau livre blanc sur la défense. Un document qui porte sur les résultats de sa politique de défense menée en 2021 et 2022, ainsi que sur ses futures orientations.La nouveauté, c’est que dans un des chapitres, le régime de Kim Jong-un et son armée sont définis comme les ennemis de la Corée du Sud. Une première depuis six ans.La raison ? Selon les explications du ministère de la Défense, qui publie le livre tous les deux ans, le Nord a amendé en 2021 les règles de son Parti des travailleurs et y a fait état clairement de la nécessité de communiser la péninsule. Et lors de l’assemblée plénière du comité central de la formation, tenue en décembre dernier, le royaume ermite a lui aussi décrit son voisin du Sud comme ennemi indiscutable.Dans sa nouvelle publication, le ministère indique aussi que l’an dernier, l'armée nord-coréenne a procédé à de multiples tirs d'artillerie dans les zones tampons maritimes entre les deux parties, et ce en violation du pacte militaire bilatéral, signé le 19 septembre 2018. Le texte de cet accord en a été retiré cette fois, en prenant en considération l’actuelle situation sécuritaire dans la péninsule, selon un responsable du ministère.Dans ce livre blanc 2022, Séoul estime que Pyongyang dispose d’environ 70 kg de plutonium, 20 kg de plus qu’il y a deux ans, et d’une importante quantité d’uranium hautement enrichi. Il y présente également sept nouveaux types de missiles que l’Etat communiste serait en train de mettre au point, dont le Hwasong-17.En ce qui concerne le Japon, la Corée du Sud l’avait décrit, en 2020, comme une « simple nation voisine ». Mais cette année, cette expression a été remplacée par celle de « pays voisin proche ».S’agissant de l’accord Séoul-Tokyo d’échanges de renseignements militaires, connu sous le nom de GSOMIA, le pays du Matin clair affirme que ces échanges se déroulent normalement.