Météo : la neige se déplace dans le nord en matinée, nuages et éclaircies dans l'après-midi

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques ne sont pas au beau fixe en ce moment en Corée du Sud. Entre la pluie, les nuages gris, la neige et les températures en berne, les habitants du pays du Matin clair semblent être retournés en plein milieu de la saison hivernale.Ce jeudi matin, la neige s’est enfin arrêtée sur la côte est mais s’est déplacée dans le nord. La matinée y a donc été froide et par endroit glissante. Le mercure par ailleurs a été compris entre -3 et 0°C. Dans le centre et au sud, les nuages gris ont recouvert le ciel, avec des averses notamment sur l’île méridionale de Jeju. Le mercure a également été bas, avec -1°C à Daejeon, -2°C à Daegu, ou encore 2°C à Busan. Jeju fait office d’exception avec 6°C.Dans l’après-midi, la neige et les nuages de pluie se sont calmés. Toujours un peu couvert mais avec quelques éclaircies, le temps est toutefois resté mauvais dans le sud-est et à Jeju. Concernant le thermomètre, il n’est pas monté bien haut aujourd’hui. Séoul et Daejeon ont buté à 5°C, Gangneung, enfin débarrassée des flocons, a recensé 7°C, Daegu et Busan, toutes deux dans le sud-est, ont enregistré respectivement 8 et 9°C. Enfin, seule Jeju a dépassé les 10°C avec 12°C.