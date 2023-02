Séoul et Washington se mobilisent pour lutter contre les cyberactivités illégales de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le numéro deux de l’équipe sud-coréenne de négociation sur le nucléaire nord-coréen, Lee Joon-il, et son homologue américaine Jung Pak, se sont retrouvés mercredi à Washington. Ils ont échangé, cette fois, sur les résultats des deux récentes réunions, également dans la capitale américaine, l’une entre leurs vice-ministres des Affaires étrangères, Cho Hyun-dong et Wendy Sherman, l’autre entre eux et leur homologue japonais, Takeo Mori.Lors de leur entretien de mercredi, les deux parties ont promis de continuer à travailler main dans la main pour lutter contre les cyberactivités illicites destinées à financer les programmes nucléaire et balistique de Pyongyang.A ce propos, la diplomatie sud-coréenne a tenu à préciser que Washington avait salué les efforts de Séoul pour mettre en garde la communauté internationale contre les activités illégales effectuées par le régime de Kim Jong-un dans le cyberespace. Sachez que le gouvernement sud-coréen a récemment publié et distribué une brochure présentant l’état actuel des choses concernant l’obtention, par le Nord, de devises étrangères via le cyber-braquage.