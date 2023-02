REAIM 2023 : Park Jin appelle à prévenir toute utilisation militaire malveillante de l’IA

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Pays-Bas ont coorganisé, les 15 et 16 février, la première conférence internationale baptisée « REAIM », signifiant « l’intelligence artificielle (IA) responsable dans le domaine militaire » à la Haye.Dans son discours de clôture, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin a estimé qu’il était urgent de prévenir toute utilisation militaire malveillante de l’intelligence artificielle en plein essor.Le chef de la diplomatie a donné l’explication suivante. La Corée du Sud, pays leader de l’IA en Asie, est pleinement consciente de l’importance de faciliter un dialogue signifiant à ce sujet, et cela est parfaitement en phase avec les priorités de l’administration de Yoon Suk-yeol qui voudrait établir l’ordre numérique afin de promouvoir la liberté, la solidarité et les droits de l’Homme.Park a souligné que ce dossier était d’autant plus important pour le pays du Matin clair qu’il doit faire face aux menaces réelles telles que les programmes nord-coréens de développement d’armes de destruction massive, y compris notamment les arsenaux nucléaires et balistiques.La REAIM 2023 a rassemblé environ 2 000 participants tels que des responsables de rang ministériel, des représentants d’entreprises ou d’instituts de recherche, entre autres, venus de 80 pays. Le dernier jour, une soixantaine de nations ont publié ensemble un « appel à l’action » pour exhorter à mieux réguler l’IA dans le domaine militaire.Sa prochaine édition est prévue l’année prochaine en Corée du Sud.