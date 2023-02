Un festival de cinéma coréen se tient pour la première fois en neuf ans en Chine

Photo : YONHAP News

Un festival de cinéma coréen va se dérouler du 17 au 25 février à Shanghai. C’est ce qu’a annoncé le KOFIC.D’après l’équivalent du CNC français, c’est la première fois en neuf ans qu’un événement dédié aux films sud-coréens se tient en Chine. En effet, face au déploiement du THAAD, le système antimissile américain, en Corée du Sud, Pékin avait pris des mesures de représailles envers Séoul. Dont l’interdiction des contenus culturels « made in Korea ».Grâce à ce festival, les habitants de la ville la plus peuplée de l’empire du Milieu vont pouvoir regarder au total 15 long-métrages qui ont récemment connu le plus de succès dans leur pays d’origine. Celui qui va ouvrir le bal est « Hunt » signé Lee Jung-jae, dont le visage est devenu familier avec la série « Squid Game ». Il s’agit de son premier film en tant que réalisateur.Le bureau du KOFIC à Shanghai espère que ce rendez-vous cinématographique ravivera l’intérêt des Chinois pour le 7e art sud-coréen.