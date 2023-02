Le chef du JCS mène une tournée d’inspections auprès des troupes à la frontière

Photo : YONHAP News

Le chef d’état-major interarmées (JCS) continue à inspecter les troupes en première ligne. Objectif : vérifier leur posture de préparation au combat. Kim Seung-kyum a visité mardi les unités basées dans la partie centrale du 38e parallèle et mercredi celles situées tout près de la frontière maritime intercoréenne en mer Jaune.Et hier, le général quatre étoiles a effectué une tournée dans les troupes du secteur oriental affectées sur le front. Première destination : la 18e escadre de chasse de l’armée de l’air. Il a alors ordonné aux soldats de se tenir prêts à faire une sortie, en toutes circonstances et à tout moment, face aux ruses des ennemis, et ce afin d’anéantir ceux-ci complètement et de les dissuader de se livrer à des provocations.Le patron du JCS s’est ensuite rendu au QG de la première flotte de la Marine. L’occasion pour lui d’évoquer le fait que dans le passé, des sous-marins nord-coréens ont pénétré deux fois dans les eaux sud-coréennes de la mer de l’Est. Et d’ajouter qu’un tel risque est toujours très élevé et que les militaires de ce secteur doivent rester vigilants et se doter de capacités à répondre à des bravades des ennemis, et ce en étroite coopération avec les troupes proches des armées de terre et de l’air.Le plus haut gradé des armées a achevé sa tournée du jour à un avant-poste général (GOP) de la 22e division d’infanterie. Là aussi, Kim a souligné l’importance de la posture de vigilance et des entraînements.