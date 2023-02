Travail forcé : un avocat des victimes fustige l’impatience du gouvernement de Séoul

Photo : YONHAP News

Les victimes sud-coréennes du travail forcé au Japon pendant la Seconde guerre mondiale et leurs avocats ont été invités à s’exprimer devant une conférence de presse organisée hier par le club des correspondants des médias étrangers basés à Séoul (FCC).Sans surprise, la question de leur indemnisation individuelle a dominé l’événement. A cette occasion, l’un des avocats qui défendent ces anciens travailleurs exploités a fustigé l’option proposée par le gouvernement de Séoul pour les dédommager.Pour Lim Jae-sung, il ne s’agit que de discuter des moyens de supprimer le droit créance des victimes, comme le souhaitent le gouvernement de Tokyo et les entreprises nippones sanctionnées en 2018 par la justice sud-coréenne à les indemniser. Et l’administration de Yoon Suk-yeol s'impatiente trop pour boucler le dossier au plus vite et réchauffer dans la foulée les relations entre les deux pays voisins. Elle semble aussi ambitionner de faire du règlement de la question une de ses réussites politiques.L’avocat a par ailleurs admis que certains de ses clients se montraient intéressés par la solution avancée le mois dernier par leur ministère des Affaires étrangères. C’est-à-dire que les plaignants seront dédommagés par le biais d’une fondation dédiée, qui doit lever les fonds nécessaires auprès des entreprises sud-coréennes ayant bénéficié de l’assistance ou des prêts accordés par le Japon lors du traité bilatéral de 1965. Cela dit, ils veulent tous voir le gouvernement de l’archipel présenter des excuses sincères, selon Lim.Yang Geum-dok, présente à la conférence, a appelé tous les participants à faire en sorte de conduire le Japon à s’excuser. Agée de 94 ans, elle avait, elle aussi, été employée dans une usine du groupe Mitsubishi.