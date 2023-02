Le Minjoo dénonce la dictature des procureurs à travers une grande manifestation

Photo : YONHAP News

Le Minjoo organise, aujourd’hui, une grande offensive suite à la demande de mandat d’arrêt déposée par le Parquet contre son patron Lee Jae-myung.D’abord, la première force de l’opposition a ouvert, ce matin vers 11h30, une assemblée d’urgence rassemblant ses députés et tous les responsables de ses commissions régionales dans la grande salle de l’Hémicycle.Ensuite, ce rendez-vous a été suivi d’une manifestation de grande envergure visant à « condamner le règne dictatorial des procureurs sous l’administration de Yoon Suk-yeol ». Elle a eu lieu sur l’escalier devant le bâtiment de l’Assemblée nationale.A cette manifestation en plein air ont participé 1 500 membres du mouvement, à savoir les députés, les responsables, leurs conseillers ainsi que les principaux adhérents de la région métropolitaine de Séoul.Le Minjoo avait annoncé jeudi que les manifestants pointeraient du doigt l’injustice concernant la demande de mandat d’arrêt contre leur patron et critiqueraient vivement une application sélective de l’état de droit.Par ailleurs, le parti de centre-gauche a prévu d’appeler à désigner un procureur spécial pour mener une enquête sur le club des 5 milliards de wons, impliquant entre autres Kwak Sang-do, l'ancien député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et aussi Kim Keon-hee, l’épouse du président de la République, soupçonnée d’avoir été impliquée dans la manipulation des actions boursières de Deutsche Motors.Pour rappel, le Parquet a demandé hier au tribunal un mandat d’arrêt contre le chef du Minjoo dans le cadre des enquêtes sur les soupçons en lien avec les aménagements de deux immenses complexes d’appartements, l’un à Daejangdong, l’autre à Wirye dans la ville de Seongnam, et l’affaire du Seongnam FC. Des faits reprochés alors que Lee était maire de cette ville de 2010 à 2018.L’intéressé a réagi sans tarder pour nier en bloc ces accusations portées contre lui. Il a condamné vivement le ministère public qui voudrait le mettre en détention alors qu’il n’est pas susceptible de détruire les preuves ni de prendre la fuite. Et d’ajouter que cette requête sera gravée comme un incident rarissime dans l’Histoire.