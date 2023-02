Affaire Daejangdong : le tribunal examine un mandat d’arrêt contre Kim Man-bae

Photo : YONHAP News

Le tribunal central du district de Séoul a commencé, ce matin vers 11h, à délibérer sur une éventuelle délivrance d’un nouveau mandat d’arrêt contre Kim Man-bae, le grand actionnaire de Hwacheon Daeyu, la société de gestions d'actifs, impliquée dans l'affaire Daejangdong. Cette dernière porte le nom du projet immobilier d’un immense quartier de la ville de Seongnam en banlieue sud de Séoul.Kim Man-bae est arrivé, vers 10h35, devant le tribunal. Il s’est engouffré dans le bâtiment sans répondre à la salve de question des journalistes qui l’attendaient.Pour rappel, le Parquet a demandé, mardi, un second mandat d’arrêt contre lui pour recel profit entre autres. Le grand actionnaire de Hwacheon Daeyu est soupçonné d’avoir retiré en chèques une grande partie du profit indûment perçu dans le cadre du projet Daejangdong, à savoir 34 milliards de wons, soit 24 millions d’euros, pour placer les titres de paiement en question dans ses cachettes, entre décembre 2021 et novembre 2022.Par ailleurs, l’incriminé est suspecté d’avoir incité un de ses proches à brûler son téléphone portable et d’avoir incité un autre à dissimuler 14,2 milliards de wons, une somme équivalente à 10 millions d’euros. Selon le ministère public, cette somme aurait servi à payer les membres du club des 5 milliards.Kim a été arrêté et inculpé en novembre 2021 pour une durée d’un an. Comme sa détention a expiré le 24 novembre dernier, il a été libéré pour suivre son procès sans être incarcéré. Le tribunal décidera, au plus tôt dans cette nuit, s’il sera de nouveau placé en détention.