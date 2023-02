Le fondateur de SM Entertainment visé par le fisc

Photo : YONHAP News

Les nuages s’accumulent au-dessus de Lee Soo-man, le fondateur de SM Entertainment. Lee Sung-soo, co-directeur de cette société de divertissement, qui n’est autre que son neveu, continue de faire des révélations concernant son oncle.Dans une vidéo postée hier sur YouTube, Lee Sung-soo a soulevé cette fois un soupçon de fraude fiscale à l’étranger pesant sur l’ancien chanteur populaire devenu entrepreneur. Il y a précisé que celui-ci aurait échappé aux impôts par le biais de son agence de production « CT Planning Limited », créée en 2019 à Hong Kong.Le Service national des impôts de Corée du Sud (NTS) a aussitôt commencé à en savoir plus sur les détails liés au détournement illégal du système fiscal du pays, comme il le fait dans tous les cas similaires.Si le soupçon est confirmé, le NTS pourra lancer des enquêtes fiscales sur SM et son fondateur. Il en a déjà menées en 2014 et 2021. A partir des données obtenues alors, il aurait d’ores et déjà fait le nécessaire.