Photo : YONHAP News

Alors qu’un nouveau tremblement de terre d’une magnitude de 5,2 s’est produit en Turquie, une nouvelle équipe de secours de la Corée du Sud est arrivée vers 6h du matin à l’aéroport turc d’Adana dans le sud-est du territoire.Composée, cette fois-ci, d’un total de 21 membres dont deux employés du ministère des Affaires étrangères et dix médecins et personnels soignants, ce deuxième contingent a pour mission d’aider les sinistrés, d’en savoir plus sur les besoins en soins médicaux ainsi que de se concerter sur la reconstruction.Ces secouristes, qui doivent rester sur place pendant au moins sept jours, transmettront aussi des tentes, des couvertures ainsi que des produits de premières nécessités qu’Ankara a demandés à Séoul.