Séoul estime que la Corée du Nord continue à produire du matériel nucléaire

Photo : KBS News

La Corée du Nord met toujours en service ses principaux complexes atomiques, dont celui de Yongbyon. C’est une analyse du ministère sud-coréen de la Défense. Celui-ci en a fait part aujourd’hui à la commission parlementaire qui contrôle ses actions.D’après le ministère, l’Etat ermite continue à produire de la substance nucléaire sur ces sites. Cela laisse penser qu’il peut réaliser un septième test nucléaire à tout moment, si de hauts responsables de son régime prennent une décision politique en ce sens.Il est évoqué dans le même temps la possibilité pour Pyongyang de procéder à un ou des tirs d’essai de nouveaux types de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), et ce dans un but d’améliorer la performance des engins à combustible solide.Egalement devant la commission de l’Assemblée nationale, le ministère a présenté les mesures prises pour faire face à de nouvelles incursions possibles de drones de petite taille nord-coréens. Il s’agit entre autres de réajuster une partie de ses actifs essentiels de détection et de frappe de ces aéronefs, de relocaliser ses radars de défense aérienne ou encore de remplacer les hélicoptères transportant des drones pistolet par ceux de type « Surion ».