Pyongyang hausse le ton à l’annonce des exercices militaires Séoul-Washington

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont officialisé le lancement, à la mi-mars, de leurs exercices militaires combinés de printemps, baptisés « Freedom Shield » (2023 FS). Et la Corée du Nord n’a pas tardé à réagir à cette annonce.Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a averti aujourd’hui Séoul et Washington. Selon lui, si les deux alliés effectuent des manœuvres conjointes que Pyongyang considère comme une préparation à la guerre pour l’envahir, ils seront confrontés à une réaction puissante et continuelle sans précédent, ce qui sera du jamais vu.A travers un communiqué, le royaume ermite a affiché l’intention d’y opposer une réponse adéquate si les Etats-Unis choisissent de procéder à une démonstration de force.Ces propos laissent penser que le pays communiste pourrait prétexter les exercices militaires conjoints Corée-USA afin de mener de nouvelles provocations, éventuellement plus musclées.Par ailleurs, le ministère en question a haussé le ton aussi contre Washington qui a convoqué le Conseil de sécurité de l’Onu pour discuter du dossier nord-coréen. D'après lui, ce serait le cas le plus édifiant montrant que les Etats-Unis complotent pour réduire l’organe onusien à un simple exécuteur de leur politique hostile envers le régime de Kim Jong-un.Le document informe également que si le Conseil de sécurité de l’Onu continue à se laisser traîner selon le bon vouloir des USA, le royaume ermite n’aura pas d’autre choix que de lancer des mesures supplémentaires, en plus des activités militaires normales, pour protester contre une telle instrumentalisation.